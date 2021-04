Così Napoli perde la sua storia millenaria a causa del Covid: “Salviamo San Gregorio Armeno, che rischia di sparire” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Prima che il Covid sconvolgesse totalmente i nostri ritmi e le nostre abitudini, a San Gregorio Armeno potevano volerci anche 30 minuti per fare 100 metri. A piedi. Questo è il cuore del centro storico di Napoli: una stradina che collega i due decumani principali della città antica. Ed è qui che i maestri del L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Prima che ilsconvolgesse totalmente i nostri ritmi e le nostre abitudini, a Sanpotevano volerci anche 30 minuti per fare 100 metri. A piedi. Questo è il cuore del centro storico di: una stradina che collega i due decumani principali della città antica. Ed è qui che i maestri del L'articolo proviene da Inews.it.

gennaromigliore : Candidarsi a guidare #Napoli, la mia città, è un grande onore. Così come lo è stato rappresentarla in questi anni i… - Corriere : Osimhen ritrova la ragazza che vende l’acqua: «Da bambino anche io vivevo così» - Agenzia_Ansa : 'Abbiamo messo in campo un sistema di vaccinazioni eccezionale, ma senza materia prima non copriamo abbastanza citt… - VanityFairIt : Il centravanti nigeriano del @sscnapoli si fa aiutare dai follower e rintraccia una connazionale senza una gamba ch… - Thiago_Re94 : @The_Aktor Si mi impiccherei. Comunque dai meglio il Napoli fuori cosi magari deve vendere qualcuno -

Ultime Notizie dalla rete : Così Napoli "La continuità? Dà valore. Bologna in linea con l'Italia" È diventato così difficile costruirne uno? "Furono tre anni e mezzo, poi me ne andai io. È ... guardando altre realtà, il tirocinio che fa quest'anno Gattuso a Napoli è eccezionale, quinto e sempre in ...

La seconda volta è sempre un flop, lo dicono i dati: perché rovinarsi il bel ricordo del Sarrismo? I sardi sprofondarono in B perdendo lo spareggio con il Piacenza proprio a Napoli. Luigi Cagni , ... Avvicinandoci di più ai giorni nostri, dicamo così, emblematica è stata l'avventura di Luciano ...

