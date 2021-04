Cosa vuole fare l'Ue su Russia e Ucraina? (Di mercoledì 14 aprile 2021) Gli Stati Uniti sono tornati ai fondamentali dell'alleanza transatlantica, la Russia sta minacciosamente ammassando truppe al confine con l'Ucraina e l'Europa è chiamata ad assumersi le sue responsabilità. E' questo il messaggio che indirizzeranno oggi agli europei Antony Blinken e Lloyd Austin durante una riunione d'emergenza dei ministri degli Esteri e della Difesa della Nato. Causa Covid-19 la discussione sarà in videoconferenza. Ma la presenza fisica a Bruxelles del segretario di Stato e del segretario alla Difesa non è solo un fatto simbolico. Blinken è al suo secondo viaggio in poche settimane nella capitale europea, dove ieri ha visto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. "Gli Stati Uniti difendono con fermezza la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina", ha detto Blinken, accusando la ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Gli Stati Uniti sono tornati ai fondamentali dell'alleanza transatlantica, lasta minacciosamente ammassando truppe al confine con l'e l'Europa è chiamata ad assumersi le sue responsabilità. E' questo il messaggio che indirizzeranno oggi agli europei Antony Blinken e Lloyd Austin durante una riunione d'emergenza dei ministri degli Esteri e della Difesa della Nato. Causa Covid-19 la discussione sarà in videoconferenza. Ma la presenza fisica a Bruxelles del segretario di Stato e del segretario alla Difesa non è solo un fatto simbolico. Blinken è al suo secondo viaggio in poche settimane nella capitale europea, dove ieri ha visto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. "Gli Stati Uniti difendono con fermezza la sovranità e l'integrità territoriale dell'", ha detto Blinken, accusando la ...

