Cosa sono le case ecosostenibili e perché sono il futuro (Di mercoledì 14 aprile 2021) Recentemente sono sempre di più le persone che hanno voglia di vivere in modo più sostenibile. Infatti sono al centro delle tendenze edili le case sostenibili, immobili che vengono costruiti e gestiti in modo più ecologico. Ad esempio nell'utilizzo dei materiali, nelle tecniche produttive e nella manutenzione si impiegano materiali ecologici, riciclati o in grado di garantire isolamento termico e ridurre i consumi. Le moderne politiche di sostenibilità intraprese da istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali hanno favorito l'aumento di queste tendenze. Attraverso campagne di informazioni, detrazioni, politiche sociali e bonus infatti optare per soluzioni più sostenibili nella propria casa è diventato ancora più sicuro e conveniente. Edilizia sostenibile

