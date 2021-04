Corsa Champions | Materazzi si sbilancia | «Vedo male la Juventus»

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Marcoha parlato dellain Serie A. L’ex nerazzurro nutre dei dubbi sullaMarco, ex difensore dell‘Inter, è stato intervistato da Il Mattino dove ha parlato dellain Serie A. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Queste le sue parole: «Chi va inla. Qualche settimana fa avrei detto che il Milan avrebbe perso punti, ma invece sta tenendo un ritmo importante e merita di andare in. L’Atalanta va a tutta forza, mentre laè quella chepeggio. Il prossimo turno con Napoli-Inter e ...

Advertising

ItaSportPress : Materazzi: 'Corsa a posti Champions? Vedo male la Juventus...' - - lupofranci1 : L'unica che poteva reggere il confronto soprattutto in corsa era la Juventus di Lippi che poi ha… - MondoBN : MATERAZZI: “Corsa Champions? La vedo - dei_voce : Fascetti sulla corsa Champions. - Rlocaloco : Piuttosto che arrivare a giocarmela a Bergamo preferisco uscire dalla corsa champions prima -

Ultime Notizie dalla rete : Corsa Champions

Su Canale 5 l'incontro diLeague PSG - Bayern Monaco 4.279.000 spettatori (15,9%) mentre ... Sul Nove Déjà Vucontro il tempo 414.000 (1,8%). In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti ...... o la vedo davvero dura laquest'anno! La nostra speranza sarà l'ultima a morire e sempre Fino alla fine forza Juve!Gattuso ritrova Osimhen. vedi letture. Una vittoria importante, non soltanto per poter riprendere la corsa Champions. (TUTTO mercato WEB) Il Napoli forse ha annusato la situazione e fatto la spesa più ...Osimhen adesso è felice e continuerà ad essere campione, sul campo e fuori. Testa alla corsa Champions per fare felici i suoi tifosi e aiutare la squadra. Rintracciare e aiutare Mary Daniel è lo ...