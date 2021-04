Coronavirus, risalgono contagi e morti. L’Ema annuncia: su Johnson&Johnson raccomandazioni la prossima settimana (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 16.168 i nuovi casi di Sars-cov-2 registrati nelle ultime 24 ore e 469 i decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati 13.447 mentre le vittime 476. Sono 3.490 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, in calo di 36 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 216 (ieri 242). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.369 persone, in calo di 583 rispetto a ieri. Processati da ieri 334.766 tamponi.La regione con più casi odierni è la Campania (+2.212), seguita da Lombardia (+2.153), Sicilia (+1.542), Puglia (+1.488), Piemonte (+1.439) e Lazio (+1.230). I contagi totali sono 3.809.193. In aumento i guariti, che sono 20.251 (ieri 18.160), per un totale di 3.178.976. Ancora in calo il numero delle persone attualmente ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 16.168 i nuovi casi di Sars-cov-2 registrati nelle ultime 24 ore e 469 i decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati 13.447 mentre le vittime 476. Sono 3.490 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, in calo di 36 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 216 (ieri 242). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.369 persone, in calo di 583 rispetto a ieri. Processati da ieri 334.766 tamponi.La regione con più casi odierni è la Campania (+2.212), seguita da Lombardia (+2.153), Sicilia (+1.542), Puglia (+1.488), Piemonte (+1.439) e Lazio (+1.230). Itotali sono 3.809.193. In aumento i guariti, che sono 20.251 (ieri 18.160), per un totale di 3.178.976. Ancora in calo il numero delle persone attualmente ...

Advertising

tusciaweb : Coronavirus, risalgono i nuovi casi ma scendono i ricoveri in ospedale Roma - Salgono i nuovi casi, ma si conferma… - AcerboLivio : Coronavirus a Milano, a scuola i contagi sono in calo. Risalgono solo alle elementari - OperaFisista : Coronavirus a Milano, a scuola i contagi sono in calo. Risalgono solo alle elementari - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Coronavirus a Milano, a scuola i contagi sono in calo. Risalgono solo alle elementari - rep_milano : Coronavirus a Milano, a scuola i contagi sono in calo. Risalgono solo alle elementari -