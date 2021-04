Coronavirus, per la Fda Pfizer e Moderna proteggono per almeno 9 mesi. Anche il Sudafrica ferma J&J, dopo aver rinunciato ad AstraZeneca (Di mercoledì 14 aprile 2021) USA EPA/ROB ENGELAAR Una confezione di fiale del vaccino di Johnson&JohnsonI vaccini di Pfizer e Moderna mantengono alta protezione per almeno nove mesi La protezione dei vaccini anti Covid prodotti da Pfizer e Moderna potrebbero proteggere almeno per nove mesi dalla somministrazione. Nel giorno dello stop temporaneo a Johnson&Johnson per i sei casi sospetti di coaguli negli Stati Uniti, il direttore delle ricerche delle analisi biologiche della Fda, Peter Marks, ha chiarito che i due vaccini basati sulla tecnologia mRna hanno dimostrato una capacità di proteggere dalla malattia per un tempo maggiore rispetto a quanto dichiarato dalle stesse aziende: «Noi crediamo che la durata sia di nove e continueremo a studiare questa ipotesi. Ogni ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 aprile 2021) USA EPA/ROB ENGELAAR Una confezione di fiale del vaccino di Johnson&JohnsonI vaccini dimantengono alta protezione pernoveLa protezione dei vaccini anti Covid prodotti dapotrebbero proteggereper novedalla somministrazione. Nel giorno dello stop temporaneo a Johnson&Johnson per i sei casi sospetti di coaguli negli Stati Uniti, il direttore delle ricerche delle analisi biologiche della Fda, Peter Marks, ha chiarito che i due vaccini basati sulla tecnologia mRna hanno dimostrato una capacità di proteggere dalla malattia per un tempo maggiore rispetto a quanto dichiarato dalle stesse aziende: «Noi crediamo che la durata sia di nove e continueremo a studiare questa ipotesi. Ogni ...

