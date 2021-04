Coronavirus oggi in Italia | bollettino del giorno 15 aprile 2021

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ipotesi di riaperture, si attende una pronuncia definitiva sul vaccino Johnson&Johnson che per Ema parrebbe avere più benefici che rischi Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenzain, giovedì 15andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. Tiene banco la questione delle riaperture, che, come dichiarato dal Professor Franco Locatelli, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico “dovranno essere ben ponderate in funzione dei numeri”. Probabilmente nella giornata di domani si terrà una riunione in merito della Cabina di Regia, durante la quale saranno decisi anche i nuovi colori delle Regioni, anche se si già che fino al prossimo 30nessuna di ...

Restano intorno quota seicento i casi dia Roma e nel Lazio . Nella giornata i, 14 aprile, si segnalano infatti 584 , a fronte dei 696 di ieri e dei 558 di lunedì.su oltre 18 mila tamponi nel Lazio (4.600 in più in un ...Su 13647 tamponi processati sono 1488 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid - 19 riscontratiin Puglia: 655 in provincia di Bari, 109 in provincia di Brindisi, 155 nella provincia BAT, 56 in provincia di Foggia, 140 in provincia di Lecce, 368 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti ...Difficilmente si potrà procedere prima di maggio. L'ipotesi è che si possa dare il via libera a bar e ristoranti ...IVREA È un libro agile, di poco più di 50 pagine, Il Carnevale di Mary-Lettere di una canadese in Canavese al tempo del Covid-19, scritto da Margherita Barsimi Sala e pubblicato da Bolognino Editore ( ...