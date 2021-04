Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 aprile: 16.168 nuovi casi (Di mercoledì 14 aprile 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, mercoledì 14 aprile 2021, registrano 16.168 casi e 469 vittime. In aumento rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri. Sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 4,8%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 514.660 con un decremento di -4.560 casi. 216 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 20.251 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Scende il numero delle persone in isolamento domiciliare, sotto i 500mila e sotto i 27mila il totale dei ricoverati, oggi è di 26.952 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, mercoledì 142021, registrano 16.168e 469 vittime. In aumento rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri. Sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 4,8%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 514.660 con un decremento di -4.560. 216 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 20.251 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Scende il numero delle persone in isolamento domiciliare, sotto i 500mila e sotto i 27mila il totale dei ricoverati, oggi è di 26.952 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i ...

