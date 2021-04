Coronavirus, in Danimarca stop definitivo alle vaccinazioni con AstraZeneca. Per la Fda Pfizer e Moderna proteggono per almeno 9 mesi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Danimarca EPA/Piroschka van de WouwLa Danimarca annuncia lo stop definitivo alle vaccinazioni con AstraZeneca Il vaccino AstraZeneca è stato definitivamente escluso dal programma di vaccinazione danese. Il ministero della Salute della Danimarca e l’Agenzia danese del farmaco hanno convocato una conferenza stampa per oggi, mercoledì 14 aprile, per presentare i risultati degli studi effettuati sul preparato anglo-svedese e delle ripercussioni che questo stop definitivo avrà sul piano vaccinale anti-Covid nazionale. Il vaccino di Oxford era stato sospeso in Danimarca lo scorso 11 marzo, a seguito delle segnalazioni in tutta l’Unione Europea di rarissimi casi di eventi trombolitici ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 aprile 2021)EPA/Piroschka van de WouwLaannuncia loconIl vaccinoè stato definitivamente escluso dal programma di vaccinazione danese. Il ministero della Salute dellae l’Agenzia danese del farmaco hanno convocato una conferenza stampa per oggi, mercoledì 14 aprile, per presentare i risultati degli studi effettuati sul preparato anglo-svedese e delle ripercussioni che questoavrà sul piano vaccinale anti-Covid nazionale. Il vaccino di Oxford era stato sospeso inlo scorso 11 marzo, a seguito delle segnalazioni in tutta l’Unione Europea di rarissimi casi di eventi trombolitici ...

Coronavirus ultime notizie. AstraZeneca, svolta in Germania: seconda dose con vaccino diverso per ... Il Sole 24 ORE Danimarca: Covid, autorità sospendono definitivamente uso vaccino AstraZeneca Copenaghen, 14 apr 13:03 - (Agenzia Nova) - La Danimarca cesserà definitivamente di somministrare il vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca, in seguito ai casi di coaguli di sangue. Lo riferisce ...

Svizzera d'ufficio ai Mondiali di unihockey La Federazione internazionale di unihockey ha deciso di annullare, a causa della pandemia di coronavirus, le partite di qualificazione in vista dei Mondiali femminile in programma a fine novembre 2021 ...

