Coronavirus | il bollettino del 14 aprile

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 16.168, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 3.809.193. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 4.560 unità, quindi al momento risultano positive 514.660 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.490, ovvero 36 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 26.369, quindi 583 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 484.801. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 469 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 115.557. Da ieri si registrano anche 20.251 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 3.178.976. Nuovi contagiati: ...

Lo riferisce ildella Regione. Calano ancora i numeri negli ospedali: i pazienti con ... Toscana In Toscana sono 212.025 i casi di positività al, 1.168 in più rispetto a ieri: i ...Commenta per primo Il Ministero della Salute rende noto ilsull'emergenzain Italia: sono 16.168 i nuovi casi (ieri 13.447) a fronte di 334.766 tamponi eseguiti (ieri 304.990). I decessi nelle ultime 24 ore sono 469 (ieri 476), calano i ...Sono 16.168 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, ancora in crescita rispetto ai 13.447 precedenti. 334mila tamponi processati, +30mila. Il tasso di positività è del 4,8%, in aume ...L’emergenza Coronavirus in Italia vede sicuramente un regredire del contagio, ma il bollettino del Ministero della Salute di mercoledì 14 aprile contestualmente vede una crescita dei nuovi casi di ...