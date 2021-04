Coronavirus, i dati di oggi – 16.168 nuovi casi e 469 morti (Di mercoledì 14 aprile 2021) In Italia oggi sono stati segnalati 16.168 nuovi casi di positività al Coronavirus, frutto di 334.766 tamponi molecolari e antigenici processati. Il tasso di positività si attesta quindi al 4,8%. Il bollettino del ministero della Salute segnala inoltre altri 469 morti nelle ultime 24 ore. Continua il trend in calo dei ricoveri in ospedale: in area medica ci sono attualmente 26.369 persone positive, diminuite di 583 rispetto a martedì. In terapia intensiva ci sono 3.490 pazienti Covid, 36 in meno rispetto a ieri. I nuovi ingressi nei reparti di rianimazione sono stati 216. I casi attualmente positivi al Coronavirus sono in totale 514.660, in diminuzione (-4560) anche grazie a 20.251 guariti e dimessi nelle ultime 24 ore. Articolo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) In Italiasono stati segnalati 16.168di positività al, frutto di 334.766 tamponi molecolari e antigenici processati. Il tasso di positività si attesta quindi al 4,8%. Il bollettino del ministero della Salute segnala inoltre altri 469nelle ultime 24 ore. Continua il trend in calo dei ricoveri in ospedale: in area medica ci sono attualmente 26.369 persone positive, diminuite di 583 rispetto a martedì. In terapia intensiva ci sono 3.490 pazienti Covid, 36 in meno rispetto a ieri. Iingressi nei reparti di rianimazione sono stati 216. Iattualmente positivi alsono in totale 514.660, in diminuzione (-4560) anche grazie a 20.251 guariti e dimessi nelle ultime 24 ore. Articolo in ...

