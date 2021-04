Coronavirus, i dati di oggi – 16.168 nuovi casi e 469 morti. Continua il calo dei ricoveri, ma più contagi rispetto a 7 giorni fa (Di mercoledì 14 aprile 2021) In Italia oggi sono stati segnalati 16.168 nuovi casi di positività al Coronavirus, frutto di 334.766 tamponi molecolari e antigenici processati. Il tasso di positività si attesta quindi al 4,8%, in aumento di 0,4 punti rispetto a ieri quando era stato del 4,4%. Il bollettino del ministero della Salute segnala inoltre altri 469 morti nelle ultime 24 ore. Continua il trend in calo dei ricoveri in ospedale: in area medica ci sono attualmente 26.369 persone positive, diminuite di 583 rispetto a martedì. In terapia intensiva ci sono 3.490 pazienti Covid, 36 in meno rispetto a ieri. I nuovi ingressi nei reparti di rianimazione sono stati 216. I casi attualmente positivi al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) In Italiasono stati segnalati 16.168di positività al, frutto di 334.766 tamponi molecolari e antigenici processati. Il tasso di positività si attesta quindi al 4,8%, in aumento di 0,4 puntia ieri quando era stato del 4,4%. Il bollettino del ministero della Salute segnala inoltre altri 469nelle ultime 24 ore.il trend indeiin ospedale: in area medica ci sono attualmente 26.369 persone positive, diminuite di 583a martedì. In terapia intensiva ci sono 3.490 pazienti Covid, 36 in menoa ieri. Iingressi nei reparti di rianimazione sono stati 216. Iattualmente positivi al ...

