Coronavirus, aggiornamento 14 aprile, 27 decessi e 2.212 nuovi casi (1.511 asintomatici) nelle ultime 24 ore. (Di mercoledì 14 aprile 2021) Resta molto alto il numero dei nuovi positivi da Covid in Campania, 2.212, di cui 701 sintomatici, su 21.170 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza relativo è del 10,44%, in lieve calo ... Leggi su gazzettadinapoli (Di mercoledì 14 aprile 2021) Resta molto alto il numero deipositivi da Covid in Campania, 2.212, di cui 701 sintomatici, su 21.170 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza relativo è del 10,44%, in lieve calo ...

