Coronavirus 14 aprile: nuovo calo dei positivi, ma salgono i contagi

Emergenza Coronavirus oggi 14 aprile in Italia: nuovo calo dei positivi, ma salgono i contagi, i dati e la situazione aggiornata. L'emergenza Coronavirus in Italia vede sicuramente un regredire del contagio, ma il bollettino del Ministero della Salute di mercoledì 14 aprile contestualmente vede una crescita dei nuovi casi di contagio. Una crescita che è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

