Continua il caos vaccini anti Covid-19, la Danimarca rinuncia a AstraZeneca (Di mercoledì 14 aprile 2021) Continua il caos vaccini. La Danimarca dopo averlo temporaneamente sospeso per alcuni casi di trombosi sospetti, ha deciso che non utilizzerà più il vaccino AstraZeneca nel suo programma di vaccinazione. E' il primo Paese europeo a prendere questo provvedimento, nonostante le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Ema, l'Agenzia europei dei medicinali, che lo hanno ritenuto "sicuro ed efficace", ribadendo che i benefici superano i rischi. In Danimarca si sono registrati due casi di trombosi, uno dei quali fatale, dopo la somministrazione del vaccino anglo-svedese, inoculato a oltre 140.000 persone. Il Paese ha 5,8 milioni di abitanti, l'8% è stato completamente vaccinato contro il Covid-19, e il 17% ha ricevuto una dose.Dalla ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 aprile 2021)il. Ladopo averlo temporaneamente sospeso per alcuni casi di trombosi sospetti, ha deciso che non utilizzerà più il vaccinonel suo programma di vaccinazione. E' il primo Paese europeo a prendere questo provvedimento, nonostante le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Ema, l'Agenzia europei dei medicinali, che lo hanno ritenuto "sicuro ed efficace", ribadendo che i benefici superano i rischi. Insi sono registrati due casi di trombosi, uno dei quali fatale, dopo la somministrazione del vaccino anglo-svedese, inoculato a oltre 140.000 persone. Il Paese ha 5,8 milioni di abit, l'8% è stato completamente vaccinato contro il-19, e il 17% ha ricevuto una dose.Dalla ...

