Conti correnti a rischio chiusura: chi è nel mirino e come fare per evitare brutte sorprese (Di mercoledì 14 aprile 2021) A rischio i Conti correnti con una giacenza media pari o superiore ai 100mila euro. Le banche prendono provvedimenti e, dunque, si profilano rincari per i costi di gestione dei correntisti. O addirittura chiusure. Per conoscere la fondo la questione dobbiamo sempre risalire a quei 1.746 miliardi di euro "immobilizzati" dai risparmiatori italiani nei Conti correnti degli istituti di credito. E' un tesoretto che fa gola. Sono quasi 200 milioni in più rispetto all'anno precedente secondo i dati dell'Associazione Bancaria Italiana (Abi). Si sa, gli italiani hanno risparmiato in questo periodo di pandemia, come fa un buon padre di famiglia. Ma a ciò si è aggiunto un dato che ha fatto allarmare le banche italiane: un aumento dei costi di gestione dei Conti ...

