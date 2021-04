Concluse le opere per ridurre il rischio idraulico e migliorare la qualità delle acque superficiali nell’Alto e Medio mantovano

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Un collettore di collegamento tra il fosso Casino Pernestano e l’esistente vasca di laminazione e l’adeguamento degli scaricatori di piena per la mitigazione dell’impatto sullein località Casino Pernestano. Sono i due interventi finanziati dalla Provincia di Mantova a CastiglioneStiviere perilla. I lavori, che si sono svolti sotto il coordinamento costante dell’ente di Palazzo di Bagno, sono stati conclusi a fine febbraio per quanto riguarda il collettore e alcuni giorni fa per la parte riferita all’adeguamento degli ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Concluse opere

il Resto del Carlino

Lepartiranno indicativamente agli inizi del mese di maggio e sarannoentro 60 giorni. Riguarderanno appunto il sottopasso della pista ciclabile che " all'altezza della rotonda di via ......'Si tratta di una ripartenza: da anni non si vedevanocome questa, che va a incrementare ... sono già state finite le pareti di tamponamento del seminterrato e in settimana sarannoquelle ...Un collettore di collegamento tra il fosso Casino Pernestano e l'esistente vasca di laminazione e l'adeguamento degli scaricatori di piena per la mitigazione ...Due edizioni speciali de L'Attacco dei Giganti 34 in arrivo insieme alla versione a colori. Le novità sull'ultimo volume.