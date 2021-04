Con Otovo il fotovoltaico residenziale in acquisto o in affitto (Di mercoledì 14 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – Otovo, startup norvegese attiva nel settore del fOtovoltaico residenziale, punta a conquistare il mercato italiano raggiungendo una quota di mercato del 10% nel prossimo triennio e un fatturato di 100 milioni. L’azienda propone una nuova modalità di approccio: basta inserire il proprio indirizzo di casa sul sito www.Otovo.it, fornendo semplici indicazioni come numero di piani dell’edificio, inclinazione del tetto e tipologia di rivestimento. Una volta fatta quest’operazione, si ottiene una prima valutazione di prezzo e si può procedere con la richiesta di un preventivo personalizzato. Otovo provvede a prepararlo e a consegnarlo in 24 ore, trovando l’offerta commerciale più conveniente e l’artigiano che può effettuare la messa in opera. Il cliente può inoltre scegliere ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) –, startup norvegese attiva nel settore del fltaico, punta a conquistare il mercato italiano raggiungendo una quota di mercato del 10% nel prossimo triennio e un fatturato di 100 milioni. L’azienda propone una nuova modalità di approccio: basta inserire il proprio indirizzo di casa sul sito www..it, fornendo semplici indicazioni come numero di piani dell’edificio, inclinazione del tetto e tipologia di rivestimento. Una volta fatta quest’operazione, si ottiene una prima valutazione di prezzo e si può procedere con la richiesta di un preventivo personalizzato.provvede a prepararlo e a consegnarlo in 24 ore, trovando l’offerta commerciale più conveniente e l’artigiano che può effettuare la messa in opera. Il cliente può inoltre scegliere ...

