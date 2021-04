Commissione UE attende nuovi dati su dossier Alitalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Il dossier Alitalia è ancora in fase di stagnazione in seno alla Commissione UE, cha ha fatto esplicita richiesta di ulteriori dati, associati a una serie di chiarimenti, allo scopo di acclarare lo stato di discontinuità della Newco ITA. L’Antitrust UE avrebbe rilevato che alcuni punti, su cui sono state sollevate obiezioni, risultano ancora inevasi in termini di risposte ai quesiti avanzati a inizio anno. In altri termini, all’interno del dossier sarebbe cambiata la forma, non la sostanza. I nodi cruciali sono rappresentati dalla distribuzione degli asset, dal personale e dalla cessione degli slot su Linate. Va ricordato, in proposito, che altre compagnie aeree hanno dovuto cedere slot, come Lufthansa e Air France. Ma la posizione di Alitalia è più delicata. La ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Ilè ancora in fase di stagnazione in seno allaUE, cha ha fatto esplicita richiesta di ulteriori, associati a una serie di chiarimenti, allo scopo di acclarare lo stato di discontinuità della Newco ITA. L’Antitrust UE avrebbe rilevato che alcuni punti, su cui sono state sollevate obiezioni, risultano ancora inevasi in termini di risposte ai quesiti avanzati a inizio anno. In altri termini, all’interno delsarebbe cambiata la forma, non la sostanza. I nodi cruciali sono rappresentati dalla distribuzione degli asset, dal personale e dalla cessione degli slot su Linate. Va ricordato, in proposito, che altre compagnie aeree hanno dovuto cedere slot, come Lufthansa e Air France. Ma la posizione diè più delicata. La ...

