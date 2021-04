Come distinguere i sintomi dell’allergia al polline da quelli del Covid-19 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Durante l’ultimo anno, siamo diventati tutti un po’ ipocondriaci. Nulla di strano, siamo semplicemente impressionati dal contesto all’interno del quale stiamo vivendo, fatto di terribili notizie legati allo spauracchio del Covid-19. Da qualche giorno è arrivata la primavera, e con lei la bellissima fioritura di piante ed alberi. C’è però chi è meno contento di osservare questo fenomeno, ovvero chi ha un’allergia al polline. Quest’ultimo aumenta la sua concentrazione proprio tra aprile e maggio, mettendo in seria difficoltà la respirazione di chi è allergico. I numeri non sono affatto da sottovalutare: su scala mondiale, una persona su quattro soffre di un’allergia respiratoria. Guardando al nostro paese il dato è ancora più impressionanti, con circa 20 milioni di italiani interessati da questo fenomeno (in varianti più o meno serie). Il punto focale ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 14 aprile 2021) Durante l’ultimo anno, siamo diventati tutti un po’ ipocondriaci. Nulla di strano, siamo semplicemente impressionati dal contesto all’interno del quale stiamo vivendo, fatto di terribili notizie legati allo spauracchio del-19. Da qualche giorno è arrivata la primavera, e con lei la bellissima fioritura di piante ed alberi. C’è però chi è meno contento di osservare questo fenomeno, ovvero chi ha un’allergia al. Quest’ultimo aumenta la sua concentrazione proprio tra aprile e maggio, mettendo in seria difficoltà la respirazione di chi è allergico. I numeri non sono affatto da sottovalutare: su scala mondiale, una persona su quattro soffre di un’allergia respiratoria. Guardando al nostro paese il dato è ancora più impressionanti, con circa 20 milioni di italiani interessati da questo fenomeno (in varianti più o meno serie). Il punto focale ...

Advertising

AlbertoBagnai : Come distinguere una sparata elettorale da un progetto della Spectre satanista (hint: quest’ultima, se esistesse, f… - Lorenzo_Dedalus : RT @progettogender: @Lorenzo_Dedalus per chi facesse fatica a distinguere femministe e 'transfobiche', ho messo a disposizione questa 'guid… - alessioluna97 : @gianpaolomartel @FartFromAmerika Se non sai distinguere i tempi ordinari dai tempi di pandemia non è normale. Se n… - iliaconlai : RT @progettogender: @iliaconlai per chi facesse fatica a distinguere femministe e 'transfobiche', ho messo a disposizione questa 'guida' pe… - discordoconme : RT @progettogender: @discordoconme @Pantalaimon83 per chi facesse fatica a distinguere femministe e 'transfobiche', ho messo a disposizione… -

Ultime Notizie dalla rete : Come distinguere Applausi a ClioMakeUp e al suo post dedicato alla dilagante mania dei filtri ... le persone che hanno più di noi sono sempre esistite e sempre esisteranno, ma mai come oggi con i ... Spero che là fuori voi possiate distinguere la realtà dalla finzione. Si dice che non è tutto oro ...

Sony Xperia 10 III rilancia con 5G e batteria a lunga durata ... in grado di distinguere se il soggetto è un cane o un gatto e di regolare di conseguenza la ... ad esempio rispondere a un messaggio, e tornare immediatamente all'attività in corso, come giocare o ...

Covid e allergia, come distinguere i sintomi nella stagione dei pollini Corriere della Sera ... le persone che hanno più di noi sono sempre esistite e sempre esisteranno, ma maioggi con i ... Spero che là fuori voi possiatela realtà dalla finzione. Si dice che non è tutto oro ...... in grado dise il soggetto è un cane o un gatto e di regolare di conseguenza la ... ad esempio rispondere a un messaggio, e tornare immediatamente all'attività in corso,giocare o ...