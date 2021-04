Colton Underwood, il protagonista di The Bachelor a sorpresa fa coming out: “In realtà sono gay” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Colton Underwood in America è famoso per essere stato un giocatore di football, ma soprattutto per la sua carriera in tv. Il bel 29enne tra i tanti programmi che ha fatto, ha partecipato anche a The Bachelor (uno show in cui un uomo di bell’aspetto e single deve scegliere la sua potenziale futura sposa tra 25 pretendenti) da cui è uscito insieme alla bella Cassie Randolph. Oggi però è arrivato il colpo di scena, perché Colton Underwood ai microfoni di Good Morning America ha fatto coming out. “Ovviamente quest’anno è stato molto particolare per tante persone, e probabilmente molte persone si sono guardate allo specchio e hanno capito chi sono e da chi sono scappate o da cosa. sono gay. E sono venuto a ... Leggi su biccy (Di mercoledì 14 aprile 2021)in America è famoso per essere stato un giocatore di football, ma soprattutto per la sua carriera in tv. Il bel 29enne tra i tanti programmi che ha fatto, ha partecipato anche a The(uno show in cui un uomo di bell’aspetto e single deve scegliere la sua potenziale futura sposa tra 25 pretendenti) da cui è uscito insieme alla bella Cassie Randolph. Oggi però è arrivato il colpo di scena, perchéai microfoni di Good Morning America ha fattoout. “Ovviamente quest’anno è stato molto particolare per tante persone, e probabilmente molte persone siguardate allo specchio e hanno capito chie da chiscappate o da cosa.gay. Evenuto a ...

