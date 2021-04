Colonscopie più sicure e indolori grazie alla robotica

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Innovazione, tecnologia ezza. Potrebbe essere descritto con questi tre termini il nuovo strumento per effettuare le, il “Sistema Endotics”, un macchinario ideato osservando i bruchi geometridi, in quanto laspesso trae ispirazione ddinamica e dcinematica delle piante e degli animali. La sonda Endotics procede autonomamente all’interno del colon mimando il movimento dei bruchi e soddisfacendo, al contempo, sia le esigenze del paziente (eliminando il dolore ed i rischi di infezione e perforazione) che quelle del medico (prevenendo le malattie professionali). “Questo strumento sfrutta un sistema di progressione e non viene spinto all’interno del corpo umano ma viene soltanto accompagnato attraverso un movimento autonomo che sfrutta una sorta di ...