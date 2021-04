Coinbase verso debutto al Nasdaq. Bitcoin su nuovo record di 64mila dollari

Advertising

FattiOpinioni : I Bitcoin a un nuovo massimo: oltre i 62mila dollari. La piattaforma Coinbase si quota a Wall Street, valutazione v… - Earth40075 : Criptovaluta Coinbase verso Wall Street, vale fino a 100 mld - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: La criptovaluta Coinbase scalda i motori per la quotazione a Wall Street. Uno sbarco che potrebbe essere col botto a una… - guybrushino : Nel frattempo... - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: La criptovaluta Coinbase scalda i motori per la quotazione a Wall Street. Uno sbarco che potrebbe essere col botto a una… -

Ultime Notizie dalla rete : Coinbase verso

ha già guadagnato molto valore e, sulla base delle transazioni sulla sua piattaforma, ha raggiunto una capitalizzazione di 68 miliardi di dollari , neanche lontanamente confrontabile con i 5,...Nemmeno il gran pasticcio dei vaccini sembra in grado di fermare il Toro, lanciatouna nuova raffica di record. La sospensione precauzionale del vaccino Johnson & Johnson negli ...DI: ...(Teleborsa) - Il Bitcoin e le sue sorelle volano su nuovi record storici, di riflesso allo sbarco in borsa di Coinbase, la principale società di gestione delle criptovalute, che oggi si quoterà ...Ma gli umori si tingono comunque e ovunque di rosa. AL VIA LA QUOTAZIONE DI COINBASE: OBIETTIVO 100 MILIARDI Sale l’inflazione Usa (+0,6% a marzo, +2,6% sui 12 mesi) ma il dato non preoccupa la Fed al ...