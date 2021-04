Coinbase | la «Borsa» delle criptovalute vola al debutto | vale 100 miliardi Il suo fondatore Armstrong nel club dei billionaires

Advertising

noavailable33 : RT @classcnbc: “La quotazione in borsa di #Coinbase è una buona notizia: essendo una delle principali piattaforme di scambio, aumenta così… - classcnbc : “La quotazione in borsa di #Coinbase è una buona notizia: essendo una delle principali piattaforme di scambio, aume… - ItaliaPromo : Criptovaluta #Coinbase quotata al #NASDAQ Iscriviti e in regalo 8€ di #Bitcoin QUI> - zazoomblog : Coinbase la «Borsa» delle criptovalute verso debutto boom: vale quasi 100 miliardi. Il suo fondatore Armstrong nel… - paninoelistino : Chissà perché tutte le volte che vedo queste cose mi viene in mente il matrimonio tra Aol e Time Warner. Ognuno ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Coinbase Borsa

Per la criptovalutaè un test per l'appetito degli investitori sulle valute digitali e potrebbe segnare una svolta: lo sbarco inpuò infatti essere quell'iniziezione di fiducia in ...Global, il gruppo che controlla l'omonima piattaforma di scambio di criptovalute, va verso un'apertura a Wall Street a 375 dollari per azione, contro un prezzo di riferimento di 250 dollari ...La chiusura dei mercati finanziari, i titoli in evidenza, le valute, lo spread Btp/Bund, le quotazioni del greggio ...Sul Nasdaq il titolo Coinbase, sbarcato oggi in Borsa, presenta ancora un prezzo teorico in pre-apertura a 369 dollari per azione: lo afferma l’agenzia Bloomberg. Il titolo alle 18,55 non è entrato ...