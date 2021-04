Coinbase, la «Borsa» delle criptovalute verso debutto boom: vale quasi 100 miliardi. Il suo fondatore Armstrong nel club dei billionaires (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Nasdaq ha attribuito a Coinbase un prezzo di riferimento di 250 dollari ad azione, per una valutazione complessiva della società di circa 65,3 miliardi di dollari. La capitalizzazione, secondo le previsioni della vigilia, potrebbe arrivare anche fino a 100 miliardi di dollari Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Nasdaq ha attribuito aun prezzo di riferimento di 250 dollari ad azione, per una valutazione complessiva della società di circa 65,3di dollari. La capitalizzazione, secondo le previsioni della vigilia, potrebbe arrivare anche fino a 100di dollari

