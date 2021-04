Coinbase, debutto a 350 dollari per azione sul Nasdaq. Prezzo di riferimento era 250 (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Coinbase, la più popolare tra le piattaforme in cui è possibile acquistare, vendere e depositare criptovalute, dovrebbe aver debuttato sul Nasdaq a 350 dollari per azione, il 40% in più rispetto ad un Prezzo di riferimento di 250 dollari per azione, secondo quanto riporta Reuters, che le attribuisce una capitalizzazione di 91 miliardi di dollari. A due ore dall’apertura di Wall Street, il titolo non fa ancora Prezzo. Il direct listing scelto da Coinbase per la quotazione ha fatto sì che la società non abbia dovuto emettere nuove azioni, ma si sia limitata ad offrire agli investitori il suo stock privato, seguendo la strada che negli ultimi anni hanno ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) –, la più popolare tra le piattaforme in cui è possibile acquistare, vendere e depositare criptovalute, dovrebbe aver debuttato sula 350per, il 40% in più rispetto ad undidi 250per, secondo quanto riporta Reuters, che le attribuisce una capitalizzdi 91 miliardi di. A due ore dall’apertura di Wall Street, il titolo non fa ancora. Il direct listing scelto daper la quotha fatto sì che la società non abbia dovuto emettere nuove azioni, ma si sia limitata ad offrire agli investitori il suo stock privato, seguendo la strada che negli ultimi anni hanno ...

Advertising

Valerio59784405 : Tutto pronto per debutto Coinbase, per analisti 'seguiranno altre piattaforme' - - borsainside : #CoinBase arriva sul Nasdaq e il prezzo del #Bitcoin vola - Carlomrtz : e' suonata la campanella del debutto ma probabilmente ci vorranno un paio di ore per fissare il primo prezzo di… - MilanoFinanza : Wall Street apre poco mossa nel giorno del debutto di Coinbase - GitVicenza : RT @Valori_it: Coinbase, la seconda più importante piattaforma di transazioni di criptovalute al mondo, si presenta oggi al debutto in Bors… -