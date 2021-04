CNH, Iveco con Nikola e Oge per il trasporto dell’idrogeno (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Nikola Corporation, IVECO e OGE hanno sottoscritto una lettera di intenti per una collaborazione volta a realizzare una struttura per il trasporto dell’idrogeno, tramite una rete di condutture, dalle fonti di produzione fino alle stazioni di rifornimento per i veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV). La collaborazione nasce con l’intento di definire e formalizzare ulteriormente sia i ruoli e le responsabilità delle parti interessate che la necessaria gestione della collaborazione, onde consentire l’esecuzione degli obiettivi da stabilire negli accordi definitivi. IVECO, marchio di CNH Industrial NV e pioniere nella commercializzazione e produzione di veicoli alimentati da combustibili alternativi, e OGE, proprietario e gestore di una rete infrastrutturale di 12.000 km di gasdotti in Germania, faranno squadra con ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) –Corporation, IVECO e OGE hanno sottoscritto una lettera di intenti per una collaborazione volta a realizzare una struttura per il, tramite una rete di condutture, dalle fonti di produzione fino alle stazioni di rifornimento per i veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV). La collaborazione nasce con l’intento di definire e formalizzare ulteriormente sia i ruoli e le responsabilità delle parti interessate che la necessaria gestione della collaborazione, onde consentire l’esecuzione degli obiettivi da stabilire negli accordi definitivi. IVECO, marchio di CNH Industrial NV e pioniere nella commercializzazione e produzione di veicoli alimentati da combustibili alternativi, e OGE, proprietario e gestore di una rete infrastrutturale di 12.000 km di gasdotti in Germania, faranno squadra con ...

