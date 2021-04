CMIT TV | Costa (Sott. Salute): “Sì ai tifosi negli stadi”. Poi parla dei vaccini (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha rilasciato un’intervista alla TV di CMIT: ha parlato dell’Europeo, dei tifosi e non solo Continuano le difficoltà nello sport dall’arrivo della pandemia causa… L'articolo CMIT TV Costa (Sott. Salute): “Sì ai tifosi negli stadi”. Poi parla dei vaccini è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilosegretario allaAndreaha rilasciato un’intervista alla TV di: hato dell’Europeo, deie non solo Continuano le difficoltà nello sport dall’arrivo della pandemia causa… L'articoloTV): “Sì ai”. Poideiè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

GiorgioTrob96 : RT @calciomercatoit: ???#Costa (Sott. Salute) alla CMIT TV: 'Ci sono stati una serie di incidenti diplomatici con la Turchia che ha provato… - marcovarini : RT @calciomercatoit: ???#Costa (Sott. Salute) alla CMIT TV: 'Dobbiamo dare una possibilità di riorganizzare le riaperture. Dobbiamo dare del… - marcovarini : RT @calciomercatoit: ???#Costa (Sott. Salute) a CMIT: 'L'ok agli Europei rappresenta una speranza che possa aprire le strade ad altre apertu… - calciomercatoit : ???#Costa (Sott. Salute) alla CMIT TV: 'Vaccini per gli atleti? Dobbiamo come priorità morale mettere in sicurezza g… - eleonora_trotta : RT @calciomercatoit: ???#Costa (Sott. Salute) a CMIT: 'L'ok agli Europei rappresenta una speranza che possa aprire le strade ad altre apertu… -