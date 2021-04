Clusone | Gruppo Bracca investe | al via la costruzione del nuovo stabilimento Pineta

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono partiti i lavori di ampliamento dellodel, in viale Europa 47 a. Dureranno circa 24 mesi e riguarderanno un’area di circa 4.225 metri quadrati degli oltre 18 mila di proprietà di Fonti, su cui già oggi esiste il primo comparto produttivo dell’azienda. La nuova struttura ospiterà magazzini e uffici su tre livelli, con una suddivisione tra locali tecnici nel seminterrato, un magazzino di deposito per i prodotti finiti e gli uffici annessi all’attività di carico prodotti al piano terra e un’area direzionale al primo piano. Gli interventi interesseranno anche le zone esterne destinate a parcheggi e ad aree carico/scarico merci. “L’avvio dei lavori è un segno di fiducia nel futuro, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria – ...