Cittadinanza italiana a Patrick Zaki, Liliana Segre: “Sarò in aula per appoggiarne la liberazione” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Ho firmato con profonda convinzione la mozione che chiede al governo di concedere la Cittadinanza italiana a Patrick Zaki, detenuto senza alcuna motivazione e senza processo sin dal 7 febbraio 2020 nelle carceri egiziane. Oggi Sarò presente in aula per appoggiare la mozione e la liberazione di Zaki”. La senatrice Liliana Segre ha deciso di essere presente in Senato per votare la mozione per la Cittadinanza italiana a Patrick Zaki. La mozione, a prima firma Pd e sostenuta anche daM5s, Italia viva, +Europa, Lega e Misto, sarà infatti discussa oggi, mercoledì 14 aprile, a Palazzo Madama: “La sua detenzione senza processo è una violazione clamorosa dei ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Ho firmato con profonda convinzione la mozione che chiede al governo di concedere la, detenuto senza alcuna motivazione e senza processo sin dal 7 febbraio 2020 nelle carceri egiziane. Oggipresente inper appoggiare la mozione e ladi”. La senatriceha deciso di essere presente in Senato per votare la mozione per la. La mozione, a prima firma Pd e sostenuta anche daM5s, Italia viva, +Europa, Lega e Misto, sarà infatti discussa oggi, mercoledì 14 aprile, a Palazzo Madama: “La sua detenzione senza processo è una violazione clamorosa dei ...

