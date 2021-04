Cittadinanza italiana a Patrick Zaki, il dibattito in Senato: c’è anche Segre. La viceministra Sereni: “Valutare rischio effetto negativo” (Di mercoledì 14 aprile 2021) E’ in corso al Senato la discussione sulla mozione che chiede di concedere la Cittadinanza italiana a Patrick Zaki, attualmente detenuto in Egitto. In Aula c’è anche la senatrice a vita, Liliana Segre. “Da quasi 15 mesi Patrick Zaki, studente e ricercatore dell’Università di Bologna, attivista per i diritti umani, è imprigionato nelle carceri egiziane per la sola colpa delle sue idee”, ha esordito il Senatore dem Francesco Verducci. “Dal 7 febbraio 2020 è sottoposto ripetutamente, senza prove e senza processo a quella che viene chiamata detenzione preventiva ma è a tutti gli effetti una detenzione arbitraria e una violazione dei diritti umani. Zaki è stato picchiato e torturato con scariche elettriche, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) E’ in corso alla discussione sulla mozione che chiede di concedere la, attualmente detenuto in Egitto. In Aula c’èla senatrice a vita, Liliana. “Da quasi 15 mesi, studente e ricercatore dell’Università di Bologna, attivista per i diritti umani, è imprigionato nelle carceri egiziane per la sola colpa delle sue idee”, ha esordito ilre dem Francesco Verducci. “Dal 7 febbraio 2020 è sottoposto ripetutamente, senza prove e senza processo a quella che viene chiamata detenzione preventiva ma è a tutti gli effetti una detenzione arbitraria e una violazione dei diritti umani.è stato picchiato e torturato con scariche elettriche, ...

