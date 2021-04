Cinema, ciak a Napoli per Leo Gullotta e Giovanna Rei: al via le riprese del film di Giuseppe Alessio Nuzzo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono iniziate a Napoli le riprese di “Quel posto nel tempo”, film diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo che ne firma la sceneggiatura con Eitan Pitigliani. Prodotto da Eduardo e Giuseppe Angeloni per An.Tra.CIne in associazione con Ferone Pietro Srl, il lungometraggio vede protagonista Leo Gullotta, affiancato da Giovanna Rei e Beatrice Arnera. Ispirato al pluripremiato cortometraggio “Lettere a mia figlia” – vincitore di oltre 120 riconoscimenti in tutto il mondo tra cui i Nastri d’Argento, Giffoni film Festival, Premio Ettore Scola alla Casa del Cinema di Roma – l’opera narra la storia di Mario (Leo Gullotta), un direttore d’orchestra ormai in pensione, che ha deciso di vivere la sua ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono iniziate aledi “Quel posto nel tempo”,diretto dache ne firma la sceneggiatura con Eitan Pitigliani. Prodotto da Eduardo eAngeloni per An.Tra.CIne in associazione con Ferone Pietro Srl, il lungometraggio vede protagonista Leo, affiancato daRei e Beatrice Arnera. Ispirato al pluripremiato cortometraggio “Lettere a mia figlia” – vincitore di oltre 120 riconoscimenti in tutto il mondo tra cui i Nastri d’Argento, GiffoniFestival, Premio Ettore Scola alla Casa deldi Roma – l’opera narra la storia di Mario (Leo), un direttore d’orchestra ormai in pensione, che ha deciso di vivere la sua ...

