(Di mercoledì 14 aprile 2021) L'esercito cinese svolgeràvicino alle Isole Pratas, a sudovest di. Le manovre inizieranno giovedì e dureranno 6, come annunciato dall'Amministrazione per la ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Cina, sei giorni di esercitazioni militari a sud di Taiwan #Cina - scuroscuroscuro : RT @MediasetTgcom24: Cina, sei giorni di esercitazioni militari a sud di Taiwan #Cina - Giovann32713588 : RT @MediasetTgcom24: Cina, sei giorni di esercitazioni militari a sud di Taiwan #Cina - MarinoBruschini : RT @MediasetTgcom24: Cina, sei giorni di esercitazioni militari a sud di Taiwan #Cina - ElVengadorDelF5 : RT @MediasetTgcom24: Cina, sei giorni di esercitazioni militari a sud di Taiwan #Cina -

Ultime Notizie dalla rete : Cina sei

TGCOM

L'esercito cinese svolgerà esercitazioni militari vicino alle Isole Pratas, a sudovest di Taiwan. Le manovre inizieranno giovedì e dureranno 6 giorni, come annunciato dall'Amministrazione per la ...Purtroppo una dellepazienti sarebbe deceduta, un'altra è ricoverata. Le autorità a Stelle e ...conduttrice Monica Giandotti ha chiesto cosa pensasse il professor Magri della reticenza della...Le azioni di Geely Automobile Holdings hanno guadagnato fino al 7,6% nella loro migliore performance intraday dal 26 gennaio. Il titolo ha chiuso in rialzo del 5%, facendo molto meglio dell'1,4% segna ...Le nuove sfide del presidente: un'agenda economica, sociale e sanitaria impegnativa in Patria, e un'evoluzione preoccupante di nuove minacce alla sicurezza nazionale provenienti dall'estero ...