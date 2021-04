Chiude Del Posto, il famoso ristorante di Joe e Lidia Bastianich (Di mercoledì 14 aprile 2021) Del Posto, il famoso ristorante di Joe Bastianich sull’85esima strada a New York, Chiude i battenti. Questa la notizia riportata tra gli altri dal Corriere della Sera. Dopo un periodo turbolento, dovuto sia alla pandemia sia al divorzio dall’ex socio Mario Batali, Lidia, Joe e Tanya Bastianich hanno ceduto la proprietà del locale aperto nel 2005. Lo chef stellato ha commentato così: “Lo abbiamo venduto alla chef che era già al timone del locale. Sarà lei a ripartire con un nuovo progetto, credo sempre un ristorante italiano moderno: la auguro ogni bene”. Nel nuovo ristorante resteranno dunque la chef Melissa Rodriguez e il manager Jeff Katz. “Jeff e Melissa sono stati la forza trainante dietro il successo e l’evoluzione di Del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Del, ildi Joesull’85esima strada a New York,i battenti. Questa la notizia riportata tra gli altri dal Corriere della Sera. Dopo un periodo turbolento, dovuto sia alla pandemia sia al divorzio dall’ex socio Mario Batali,, Joe e Tanyahanno ceduto la proprietà del locale aperto nel 2005. Lo chef stellato ha commentato così: “Lo abbiamo venduto alla chef che era già al timone del locale. Sarà lei a ripartire con un nuovo progetto, credo sempre unitaliano moderno: la auguro ogni bene”. Nel nuovoresteranno dunque la chef Melissa Rodriguez e il manager Jeff Katz. “Jeff e Melissa sono stati la forza trainante dietro il successo e l’evoluzione di Del ...

