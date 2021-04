Chiara Nasti | l’amore per il calcio è di famiglia | anche sua sorella Angela…

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Non soloimmersa nel mondo dellaAngela fidanzata con un noto attaccante della Serie A. Quando tutto accade in. Dagli scherzi, alla vita… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Angelaè una famosa fashion blogger napoletana. E' sorella di(che attualmente è la fidanzata del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo). Ma anche Angela ha un fidanzato calciatore . La blogger è stata vittima di uno scherzo de Le Iene , assieme alla ...Scopriamo tutto quello che c'è da sapere su: dai capi di cui non può fare a meno, alla storia sentimentale con Nicolò Zaniolo! Nata il 22 gennaio 1998 (Capricorno)ha sempre avuto il pallino per la moda e la fotografia ...Chiara e Angela Nasti sono due influencer e personaggi famosi soprattutto sul web. Questa sera, martedì 13 aprile, le due ragazze saranno vittime di uno scherzo de Le Iene. Scopriamo qualcosa in più s ...Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo sono su tutte le pagine di gossip, ma come si sono conosciuti? Ecco la storia della coppia più chiacchierata.