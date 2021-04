Chiara Nasti ha copiato le Blackpink? Le foto a confronto (Di giovedì 15 aprile 2021) ”Chi di spada ferisce, di spada perisce” e Chiara Nasti ne sa qualcosa, dopo aver puntato il dito, poche settimane fa, su Giulia Salemi per aver copiato la sua linea di costumi, arriva anche per lei un’accusa di plagio: il video di lancio del suo nuovo brand pare totalmente copiato dalle Blackpink! Scopriamo chi è il gruppo coreano... Leggi su donnapop (Di giovedì 15 aprile 2021) ”Chi di spada ferisce, di spada perisce” ene sa qualcosa, dopo aver puntato il dito, poche settimane fa, su Giulia Salemi per averla sua linea di costumi, arriva anche per lei un’accusa di plagio: il video di lancio del suo nuovo brand pare totalmentedalle! Scopriamo chi è il gruppo coreano...

_demibandwout : RT @jennievcheeks: chiara nasti sai quanti cereali sottomarca ti devi ancora mangiare!? - _demibandwout : RT @_blackpinkita: Come molti ci segnalano, Chiara Nasti sta lanciando un brand dal nome 'nastilovearea' plagiando il MV di DDU-DU DDU-DU… - admaioraasemper : RT @simeonimonica2: Chiara Nasti, con il nuovo progetto nastilovearea, ha un concept molto originale e innovativo #BLACKPINK - Camilizer120901 : RT @_blackpinkita: Come molti ci segnalano, Chiara Nasti sta lanciando un brand dal nome 'nastilovearea' plagiando il MV di DDU-DU DDU-DU… - GiuliaAsco : @monytondini Ma leggete che il commento di Soleil era per Chiara Nasti? NASTRINO è lei. Non ci vuole tanto a capirlo! -

