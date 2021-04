(Di mercoledì 14 aprile 2021), che aveva velatamente accusato Giulia Salemi dilela linea di costumi, è stata a sua voltadi. Insomma, il karma. Ad esser finito sotto accusa è stato il suo brandLove Area e più nel dettaglio il promo video per il lancio. Secondo alcuni follower, infatti, il set del video ed alcuni oggetti di scena sarebbero molto simili a ciò che abbiamo visto nel video ufficiale di Ddu-Du Ddu-Du delle. Un enorme cappello, una scacchiera, una spada ed altri piccolissimi dettagli… Ecco un po’ di foto che paragonano proprio il promo dial video delle: Hello @ygent official I ...

Advertising

sameoldgrl : RT @_blackpinkita: Come molti ci segnalano, Chiara Nasti sta lanciando un brand dal nome 'nastilovearea' plagiando il MV di DDU-DU DDU-DU… - sameoldgrl : RT @fedexnightmare: una mia amica che segue su ig chiara nasti ha detto che nelle storie faceva spesso vedere che ascoltava le bp questo sp… - StraNotizie : Chiara Nasti accusata di aver copiato le BlackPink, Soleil interviene: “Ha copiato anche me!” - rubysky_ : RT @_blackpinkita: Come molti ci segnalano, Chiara Nasti sta lanciando un brand dal nome 'nastilovearea' plagiando il MV di DDU-DU DDU-DU… - ohitshar : chiara nasti ha copiato un’intera campagna pubblicitaria delle BLACKPINK e sperava che nessuno se ne accorgesse? -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Nasti

Affaritaliani.it

ha ricevuto delle accuse di plagio per la nuova linea di vestiti lanciata dal suo brand.: la nuova linea di abitiha postato sui social alcune foto in anteprima ...Pioggia di critiche per la fashion blogger che sta lanciando NastiLoveArea in questi giorni: le critiche arrivano dai fan delle ...L'influencer Chiara Nasti sta lanciando la sua nuova linea di abbigliamento NastiLoveArea ma dalla Corea arriva una pesante accusa di plagio.La fidanzata di Nicolò Zaniolo è finita al centro delle polemiche per via di alcune somiglianze con il videoclip del gruppo musicale Blackpink: scopri cosa è successo ...