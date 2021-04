Chiara Ferragni, la sua nuova borraccia glitterata va sold out in 50 minuti: il “potere” del suo tocco magico (Di mercoledì 14 aprile 2021) Effetto Chiara Ferragni. Prima o poi (più prima, che poi, ci scommettiamo) lo inseriranno come termine tecnico anche nei dizionari. Cos’è? È la capacità peculiare di Chiara Ferragni, appunto, di influenzare la sua community al punto che qualsiasi cosa propone va subito sold out. È successo con prima con le borse, poi con gli occhiali da sole, i sandali, e ora anche con la borraccia. In 50 minuti tutte le borracce glitterate firmate dal suo brand sono andate tutte esaurite. Con il suo tocco magico, l’imprenditrice digitale è riuscita a trasformare l’accessorio simbolo dell’impegno ambientalista sdoganato dall'”esercito” di Greta Thunberg in un oggetto del desiderio ultra glamour. Ormai anche i suoi più scettici detrattori devono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Effetto. Prima o poi (più prima, che poi, ci scommettiamo) lo inseriranno come termine tecnico anche nei dizionari. Cos’è? È la capacità peculiare di, appunto, di influenzare la sua community al punto che qualsiasi cosa propone va subitoout. È successo con prima con le borse, poi con gli occhiali da sole, i sandali, e ora anche con la. In 50tutte le borracce glitterate firmate dal suo brand sono andate tutte esaurite. Con il suo, l’imprenditrice digitale è riuscita a trasformare l’accessorio simbolo dell’impegno ambientalista sdoganato dall'”esercito” di Greta Thunberg in un oggetto del desiderio ultra glamour. Ormai anche i suoi più scettici detrattori devono ...

