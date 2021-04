Chi è Roberto Speranza: biografia e vita privata del ministro della Salute (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roberto Speranza è il ministro della Salute dal 2019. Dal 2019, Speranza è il segretario di Articolo Uno, partito fondato il 25 febbraio 2017 in seguito a una scissione dal Partito Democratico. Apprezzato come leader dai cittadini italiani secondo diversi sondaggi, Speranza è uno dei pochi ministri sopravvissuti alla crisi di governo del Conte bis e approdato al governo Draghi. Roberto Speranza biografia e vita privata Roberto Speranza è un politico originario di Potenza. Nato il 4 gennaio 1979 da una famiglia socialista, Roberto Speranza ha studiato al liceo scientifico Galileo Galilei di Potenza, per poi laurearsi ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 14 aprile 2021)è ildal 2019. Dal 2019,è il segretario di Articolo Uno, partito fondato il 25 febbraio 2017 in seguito a una scissione dal Partito Democratico. Apprezzato come leader dai cittadini italiani secondo diversi sondaggi,è uno dei pochi ministri sopravvissuti alla crisi di governo del Conte bis e approdato al governo Draghi.è un politico originario di Potenza. Nato il 4 gennaio 1979 da una famiglia socialista,ha studiato al liceo scientifico Galileo Galilei di Potenza, per poi laurearsi ...

