Chelsea, Tuchel contro Conceicao: “Abbiamo discusso, mi ha inseguito tutta la squadra” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha chiarito in conferenza stampa la dinamica della discussione avuta al termine della sfida contro il Porto con Sergio Conçeiçao. “A fine partita ho avuto una piccola discussione con l’allenatore, all’improvviso mi sono ritrovato tutta la squadra che mi veniva dietro” ha spiegato Tuchel, “pensavo che fosse una cosa tra me e il loro allenatore ma evidentemente non era così. Ma alla fine non è successo nulla“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Thomas, tecnico del, ha chiarito in conferenza stampa la dinamica della discussione avuta al termine della sfidail Porto con Sergio Conçeiçao. “A fine partita ho avuto una piccola discussione con l’allenatore, all’improvviso mi sono ritrovatolache mi veniva dietro” ha spiegato, “pensavo che fosse una cosa tra me e il loro allenatore ma evidentemente non era così. Ma alla fine non è successo nulla“. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Tuchel Chelsea e Psg in semifinale Champions, fuori Porto e Bayern Monaco A Siviglia, non riesce l'impresa al Porto di Conceicao e a festeggiare al triplice fischio è il Chelsea di Tuchel che si regala l'accesso alla semifinale nonostante la sconfitta per 1 - 0 firmata da ...

Video/ Chelsea Porto (0 - 1): highlights e gol. Taremi non basta, passano i Blues! Proprio il numero nove comincia a dare fastidio alla difesa del Chelsea, ma per il momento sono ... quando la tensione cala che arriva il colpo di scena: al 92' è chance di gol per la squadra di Tuchel ...

Conceicao, scintille dopo il match tra Chelsea e Porto: "Tuchel mi ha insultato" Il Chelsea accede alle semifinali di Champions League grazie ... però è aumentata quando il tecnico dei portoghesi ha lasciato il campo senza salutare Tuchel. Il motivo? Lo ha spiegato il tecnico in ...

Juve-Chelsea, prende quota lo scambio Alex Sandro-Emerson Palmieri Cento milioni di plusvalenza entro il 30 giugno. La missione è questa e in qualche modo bisogna centrarla in casa Juve. Ci saranno quindi due campagne acquisti ...

