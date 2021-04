“Che genere di città”, ciclo d’incontri per progettare spazi urbani inclusivi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Gruppo di Lavoro Pari Opportunità (GdLPO) dell’Ordine degli Architetti di Bergamo (OAB), organizza una serie di incontri in remoto sottotitolati, con riconoscimento di crediti formativi per gli architetti, a partire dal prossimo 16 aprile 2021, sul tema della città inclusiva. L’obiettivo è quello di creare un format aperto, rivolto agli Ordini professionali, ai tecnici delle pubbliche amministrazioni e a tutti i portatori di interessi diffusi, che operano prima come mediatori e poi come costruttori di inclusività. Il programma – ideato dalle architette Claudia Capeti (referente di progetto), Angela Ceresoli, Armida Forlani, Ivana Lacagnina, Diana Legrenzi e Viviana Milesi e organizzato da OAB – si articola in cinque appuntamenti che, trattando ognuno una tematica specifica del vivere e progettare gli spazi ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Gruppo di Lavoro Pari Opportunità (GdLPO) dell’Ordine degli Architetti di Bergamo (OAB), organizza una serie di incontri in remoto sottotitolati, con riconoscimento di crediti formativi per gli architetti, a partire dal prossimo 16 aprile 2021, sul tema dellainclusiva. L’obiettivo è quello di creare un format aperto, rivolto agli Ordini professionali, ai tecnici delle pubbliche amministrazioni e a tutti i portatori di interessi diffusi, che operano prima come mediatori e poi come costruttori dità. Il programma – ideato dalle architette Claudia Capeti (referente di progetto), Angela Ceresoli, Armida Forlani, Ivana Lacagnina, Diana Legrenzi e Viviana Milesi e organizzato da OAB – si articola in cinque appuntamenti che, trattando ognuno una tematica specifica del vivere egli...

