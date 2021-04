“Che bugiarda… Ha fatto la spia” Fariba Tehrani | dopo la lite la vendetta Ma tutti i naufraghi se ne sono accorti

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 aprile 2021)le nomination sale la tensione all’Isola dei famosi. E a farsi sentire questa volta è: fino a qualche giorno fa è rimasta nell’ombra. Ora sembra tirare fuori gli artigli perché se fino a qualche tempo fa tutto quello che faceva o proponeva restava nell’ombra o non veniva accolto di buon grado dal resto dei, adesso la situazione è cambiata elo fa chiaramente notare. Tutto inizia al momento del pranzo quando i concorrenti mangiano il riso.il primo giro di riso ne segue subito un altro e via che Gilles Rocca prende la sua terza porzione prima degli altri, senza attendere una nuova ripartizione.prende l’occasione al volo per sottolineare la differenza di trattamento nei suoi confronti. Quindi ...