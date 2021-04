Champions, semifinali: Paris Saint Germain-Manchester City e Real Madrid-Chelsea (Di mercoledì 14 aprile 2021) Arriva anche il verdetto delle partite di ritorno dei quarti di finale di Champions. Quindi saranno Paris Saint Germain-Manchester City e Real Madrid-Chelsea le semifinali di Champions League 2021. Dopo la formazione parigina e quella londinese, staccano il pass anche gli inglesi del City (2-1 a Dortmund) ed i blancos di Madrid (0-0 a Liverpool) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Arriva anche il verdetto delle partite di ritorno dei quarti di finale di. Quindi sarannolediLeague 2021. Dopo la formazione parigina e quella londinese, staccano il pass anche gli inglesi del(2-1 a Dortmund) ed i blancos di(0-0 a Liverpool) L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Champions semifinali Il sogno proibito di Guardiola, l'arte di vincere di Zidane La seconda serata di Champions League ha promosso alle semifinali il Manchester City di Pep Guardiola e il Real Madrid di Zinedine Zidane Sarà l'anno del Manchester City? Non sono pochi gli addetti ai lavori convinti che ...

Sky Sport, Diretta Europa League Quarti Ritorno, Palinsesto e Telecronisti ... Champions League ed Europa League SPLIT SCREEN : i clienti Sky Q via satellite possono seguire 2 ...SKY SPORT Il momento di scoprie quali saranno le quattro squadre ad accedere alle semifinali di ...

Foden oscura Haaland: City avanti col Real Tre eliminazioni consecutive a un passo dalla semifinale alla guida degli inglesi non si dimenticano. In questa edizione il penultimo atto della Champions League invece, per la seconda volta nella ...

Semifinali di Champions League: Paris - Man. City, Real Madrid - Chelsea Il Paris sfiderà il Manchester City e il Real Madrid se la vedrà con il Chelsea nelle semifinali 2020/21 di UEFA Champions League.

