Champions, Real Madrid e Manchester City in semifinale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Real Madrid e il Manchester City si qualificano per le semifinali della Champions League. Gli spagnoli superano i quarti di finale dopo lo 0-0 in casa del Liverpool nel match di ritorno. Il City passa 2-1 sul campo del Borussia Dortmund. In semifinale Psg-Manchester City e Real Madrid-Chelsea. Gli spagnoli arrivano in semifinale grazie al 3-1 dell'andata. Il Manchester City col Borussia Dortmund ha 'bissato' il 2-1 dell'andata anche in trasferta. I tedeschi sono passati in vantaggio dopo 25? con Bellingham. Nel secondo tempo i 'citizens' hanno pareggiato su rigore con Mahrez al 55?. Al 75? gli uomini di Guardiola hanno messo il sigillo con la ...

