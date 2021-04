Champions | Manchester City e Real Madrid in semifinale

Leggi su agi

(Di mercoledì 14 aprile 2021) AGI - Sarannoa giocarsi le semifinali diLeague rispettivamente contro Psg e Chelsea. Nulla da fare per Borussia Dortmund e Liverpool, che non riescono a ribaltare le sconfitte dell'andata. La squadra di Guardiola vince di nuovo 2-1, mentre a quella di Zidane basta lo 0-0 ad Anfield dopo il 3-1 della settimana scorsa. Al Signal Iduna Park partenza sprint dei tedeschi che al 15' la sbloccano con il classe 2003 Bellingham, ma soffrono tanto sulle iniziative dei citizens, capaci di creare tanto senza però colpire. De Bruyne centra una traversa, Mahrez non sfonda, poi ad inizio ripresa è lo stesso algerino a firmare l'1-1 su rigore causato da un fallo di mano di Can. Il match gira e al 75': ci pensa ancora il gioiellino Foden a chiudere il discorso firmando il ...