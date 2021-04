Champions League | saranno PSG-City e Real-Chelsea le semifinali Le date

Advertising

pisto_gol : Intensità, qualità, fisicità : Psg/Bayern è il manifesto del Calcio. Due squadre e due partite combattute dal 1^ al… - DiMarzio : #UCL, #Chelsea | 36 anni e ancora molti obiettivi importanti in vista: le parole di Thiago Silva al termine della p… - DiMarzio : Brutto gesto a #Liverpool: bus del #RealMadrid colpito nel tragitto verso #Anfield - XinXianLi69 : Liverpool e Bayern Monaco eliminate, il Milan rimane ancora l'unico Club ad avere 7 Champions League, sotto solo al… - sickpep8 : RT @IlProfDaLecce: Juventus 2 volte finalista di Champions negli ultimi anni Inter in finale di Europa League l'anno scorso Ma leggo di u… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

ROMA - Non vede l'ora di vedersi due semifinali piene di classe, Fabio Capello. L'ex allenatore lo ha spiegato nel salotto post - partita di Sky, in cui ha sottolineato come siano andate avanti le ...Il Liverpool ospita ad Anfield Road il Real Madrid per il ritorno dei quarti di finale di UEFA. I reds creano tanto e sciupano altrettanto nell'arco dei novanta minuti di gioco, non riuscendo a battere Courtois . I blancos, autori di un match magistrale per organizzazione ...Nella notte di Champions League i Blancos respingono gli assalti del Liverpool e resistono sullo 0-0, i Citizens vincono in rimonta sul Borussia Dortmund Saranno Manchester City-Psg e Real ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.