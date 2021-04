Champions League | ritorno quarti di finale | Real Madrid e Manchester City in semifinale Pareggio ad Anfield e sconfitta Dortmund

(Di mercoledì 14 aprile 2021)volano alle semifinali di.Le due sfide giocate ade al Signal Iduna Park completano il quadro delle migliori quattro squadre d'Europa per questa stagione. I blancos e i citizen si aggiungono a Chelsea e PSG, avviandosi sempre di più alladellaprevista per il prossimo 29 di maggio a Istanbul.-LIVERPOOLUna serata complicata per la formazione di Jurgen Klopp, che per tutta la durata del match ha cercato quante più volte possibile di mettere in difficoltà la compagineista. Poca intesa tra i giocatori inglesi, che non riescono a sbaragliare un...

Il Liverpool ospita ad Anfield Road il Real Madrid per il ritorno dei quarti di finale di UEFA. I reds creano tanto e sciupano altrettanto nell'arco dei novanta minuti di gioco, non riuscendo a battere Courtois . I blancos, autori di un match magistrale per organizzazione ...Il Manchester City si è qualificato per le semifinali di. Nel ritorno dei quarti di finale gli inglesi in Germania hanno battuto 2 - 1 il Borussia Dortmund, battuto anche all'andata con lo stesso risultato. I gol: Dortmund in vantaggio nel ...DORTMUND - Fine della corsa per il giovane e generoso Dortmund di Terzic, fermato ed estromesso dal Manchester City nei quarti di finale di Champions League. Al penultimo atto volano i Citizens di ...Il Milan è concentrato sull'obiettivo Champions League, ma si sta guardando attorno anche per il mercato e circola il nome di Erlic.