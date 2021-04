Champions League | quarti di finale di ritorno | i risultati di questa sera

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo le gare di ieri(Paris Saint-Germain–Bayern Monaco e Chelsea–Porto), è tornata lacon le sfide dideididella coppa dalle grandi orecchie.sono scese in campo Liverpool–Real Madrid e Borussia Dortmund–Manchester City: ecco come sono andate le due partite.di: il City domina e non sbaglia La gara di andata aveva già tracciato la strada da percorrere per il Manchester City, che aveva ottenuto il successo per 2-1.la squadra di Guardiola ripete la strabiliante prestazione della scorsa settimana; domina il campo e dopo lo spauracchio del 17? per ...