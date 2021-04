Champions League, notte insonne per il City: tifosi Borussia sotto l’hotel con petardi e cori (Di mercoledì 14 aprile 2021) notte insonne per i giocatori del Manchester City, disturbati per tre volte dai tifosi del Borussia Dortmund, con cori, rumori e petardi, alla vigilia della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma questa sera. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, non sono bastati gli interventi da parte degli addetti alla sicurezza dell’hotel, ma c’è stato bisogno della polizia, arrivata poco prima dell’alba. Tutto è iniziato alle due di mattina, e dopo qualche ora di tranquillità i rumori sono ricominciati per poi concludersi alle cinque di mattina. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021)per i giocatori del Manchester, disturbati per tre volte daidelDortmund, con, rumori e, alla vigilia della sfida di ritorno dei quarti di finale di, in programma questa sera. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, non sono bastati gli interventi da parte degli addetti alla sicurezza del, ma c’è stato bisogno della polizia, arrivata poco prima dell’alba. Tutto è iniziato alle due di mattina, e dopo qualche ora di tranquillità i rumori sono ricominciati per poi concludersi alle cinque di mattina. SportFace.

SONDAGGIO CM.IT - Juventus in volata sul Psg, niente da fare per l'Inter ... ma attenzione al Psg: è questo l'esito del sondaggio di calciomercato Non è stato tra i protagonisti, ma Moise Kean ha dato il suo contributo alla conquista della semifinale di Champions League da ...

Inter, Sanchez in partenza? Ecco 5 nomi per sostituirlo ... la cosiddetta ' lula ', non appare assolutamente in discussione: i due centravanti hanno realizzato la bellezza di 36 centri in campionato , cui si aggiungono 5 reti in Champions League e 3 in Coppa ...

Semifinali di Champions League: Chelsea e Paris qualificate UEFA.com Diretta/ Dortmund Manchester City (Champions) streaming video tv: tutto in bilico Dortmund Manchester City, in diretta mercoledì 14 aprile 2021 alle ore 21.00 presso il Signal Iduna Park di Dortmund sarà una sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Materazzi: "Corsa Champions? Il Milan merita di andarci. Il prossimo turno potrà essere importante" Dalle colonne de Il Mattino, Marco Materazzi ha detto la sua sulla corsa Champions League: "Qualche settimana fa avrei detto che il Milan avrebbe perso punti, ma invece sta tenendo un ...

