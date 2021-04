Champions League: Jude Bellingham è il secondo più giovane di sempre a segnare nella fase ad eliminazione diretta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Jude Bellingham ha segnato la rete dell’1-0 per il suo Borussia Dortmund sul Manchester City nella gara di stasera, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il classe 2003 britannico, oggi 17 anni e 289 giorni, è diventato così il secondo giocatore più giovane di sempre a segnare in una gara della fase a eliminazione diretta di Champions League. Rimane imbattuto il record del 2008 di Bojan Krkic, a segno ad appena 17 anni e 217 giorni. Foto: Twitter personale Bellingham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 aprile 2021)ha segnato la rete dell’1-0 per il suo Borussia Dortmund sul Manchester Citygara di stasera, ritorno dei quarti di finale di. Il classe 2003 britannico, oggi 17 anni e 289 giorni, è diventato così ilgiocatore piùdiin una gara delladi. Rimane imbattuto il record del 2008 di Bojan Krkic, a segno ad appena 17 anni e 217 giorni. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

